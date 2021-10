IPL Final Scoreboard

Kolkata Knight Riders: Shubman Gill lbw b Chahar 51 Venkatesh Iyer c Jadeja b Thakur 50 Nitish Rana c du Plessis b Thakur 0 Sunil Narine c Jadeja b Hazlewood 2 Eoin Morgan c Chahar b Hazlewood 4 Dinesh Karthik c Rayudu b Jadeja 9 Shakib Al Hasan lbw b Jadeja 0 Rahul Tripathi c Ali b Thakur 2 Lockie Ferguson not out 18 Shivam Mavi c Chahar b Bravo 20 Varun Chakravarthy not out 0 Extras: (NB-1 W-8) 9 Total: (For 9 wickets in 20 overs) 165 Fall of wickets: 1/91 2/93 3/97 4/108 5/119 6/120 7/123 8/125 9/164 Bowling: Deepak Chahar 4-0-32-1, Josh Hazlewood 4-0-29-2, Shardul Thakur 4-0-38-3, Dwayne Bravo 4-0-29-1, Ravindra Jadeja 4-0-37-2.

