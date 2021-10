SCOREBOARD: Oman vs Papua New Guinea

Oman innings: Aqib Ilyas not out 50 Jatinder Singh not out 73 Extras: (lb-2, w-3, b-3) 8 Total: 131 for no loss in 13.4 overs Kabua Morea 2-0-18-0, Damien Ravu 3-0-28-0, Nosaina Pokana 2-0-15-0, Simon Atai 1-0-9-0, Charles Amini 2.4-0-31-0, Assad Vala 1-0-11-0, Lega Siaka 2-0-17-0.

