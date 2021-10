T20WC Scoreboard: Bangladesh vs Oman

Oman: Aqib Ilyas lbw b Mustafizur 6 Jatinder Singh c Liton Das b Shakib 40 Kashyap Prajapati c Nurul Hasan b Mustafizur 21 Zeeshan Maqsood c Mustafizur b Mahedi Hasan 12 Ayaan Khan c Mahmudullah b Shakib 9 Sandeep Goud c Mushfiqur Rahim b Saifuddin 4 Naseem Khushi c Mahmudullah b Shakib 4 Kaleemullah c Nurul Hasan b Mustafizur 5 Mohammad Nadeem not out 14 Fayyaz Butt c Mushfiqur Rahim b Mustafizur 0 Bilal Khan not out 0 Extras: (lb-2, w-10) 12 Total: (For 9 wickets in 20 Overs) 127 Fall of wickets: 1-13, 2-47, 3-81, 4-90, 5-101, 6-105, 7-105, 8-112 , 9-112.

Bowling: Taskin Ahmed 4-0-31-0, Mustafizur Rahman 4-0-36-4, Mohammad Saifuddin 4-0-16-1, Shakib Al Hasan 4-0-28-3, Mahedi Hasan 4-0-14-1.

