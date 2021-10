T20WC Scoreboard: NAMIBIA vs NETHERLANDS

Namibia: Stephan Baard b Seelaar 19 Zane Green b Klaassen 15 Craig Williams b Ackermann 11 Gerhard Erasmus c Edwards b van der Gugten 32 David Wiese not out 66 JJ Smit not out 14 Extras (B-2, LB-2, NB-1, WD-4) 9 Total (For 4 wickets in 19 overs) 166 Fall of wickets: 1-34, 2-47, 3-52, 4-145.

Bowling: Fred Klaassen 4-0-14-1, Colin Ackermann 3-0-32-1, Logan van Beek 4-0-39-0, Timm van der Gugten 3-0-32-1, Roelof van der Merwe 2-0-22-0, Pieter Seelaar 2-1-8-1, Bas de Leede 1-0-15-0.

