T20WC Scoreboard: SL vs Ireland

Ireland Innings Paul Stirling c Lahiru Kumara b M Theekshana 7 Kevin O Brienc M Theekshana b C Karunaratne 5 Andrew Balbirnie c Avishka Fernando b Lahiru Kumara 41 Gareth Delany b W Hasaranga 2 Curtis Campher b M Theekshana 24 Harry Tectorc Kusal Perera b Lahiru Kumara 3 Neil Rock st Kusal Perera b M Theekshana Mark Adair run out (Chameera) 2 Simi Singh not out 5 Craig Young b Chameera 1 Joshua Little b C Karunaratne 1 Extras (b 4, lb 3, w 2) 9 Total (10 wickets, 18.3 overs) 101 Fall of Wickets 8-1, 18-2, 32-3, 85-4, 88-5, 89-6, 92-7, 94-8, 98-9, 101-10 Bowlers: Chamika Karunaratne 3.3-0-27-2, Dushmantha Chameera 3-0-16-1, Maheesh Theekshana 4-0-17-3, Lahiru Kumara 4-0-22-2, Wanindu Hasaranga 4-0-12-1.

