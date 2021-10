T20 WC Scoreboard: Sri Lanka vs Bangladesh

Sri Lanka Innings: Kusal Perera b Nasum Ahmed 1 Pathum Nissanka b Shakib Al Hasan 24 Charith Asalanka not out 80 Avishka Fernando b Shakib Al Hasan 0 Wanindu Hasaranga c Naim b Saifuddin 6 Bhanuka Rajapaksa b Nasum Ahmed 53 Dasun Shanaka not out 1 Extras: (W-7) 7 Total: (For 5 wickets from 18.5 overs) 172 Fall of wickets: 1/2 2/71 3/71 4/79 5/165 Bowling: Nasum Ahmed 2.5-0-29-2, Mahedi Hasan 4-0-30-0, Mohammad Saifuddin 3-0-38-1, Shakib Al Hasan 3-0-17-2, Mustafizur Rahman 3-0-22-0, Mahmudullah 2-0-21-0, Afif Hossain 1-0-15-0.

