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COMMODITY PRICES

PTI | New Delhi | Updated: 26-10-2021 18:30 IST | Created: 26-10-2021 18:08 IST
COMMODITY PRICES
Representative image Image Credit: picpedia
  • Country:
  • India

METAL: IN RS.PER KG INCLUSIVE OF GST.

COPPER:- COPPER CABEL SCRAP 726.00 COPPER HEAVY SCRAPS 720.00 COPPER ARMATURE (CREDIT) 705.00 COPPER SHEET CUTTING - COPPER UTENSILS SCRAP 667.00 COPPER BILLETS 754.00 CC ROD 785.00 BRASS:- BRASS SHEET CUTTING 541.00 BRASS UTENSIL SCRAP 473.00 BRASS HONEY 479.00 ALUMINIUM:- ALUMINIUM UTENSIL SCARPS 205.00 ALUMINIUM EXTRUSION SCRAP 220.00 ALUMINIUM INGOTS 243.00 OTHER: - GUN METAL SCRAP 520.00 ZINC INGOTS 287.00 LEAD INGOTS 188.00 TIN INGOTS 3150.00 NICKEL CATHODE 1630.00 ------------- SUGAR RATES SUGAR:- S-30 3526 / 3602 M-30 3642 / 3782 Mumbai:- PEPPER COPRA RATES:- BLACK PEPPER READY 440/490 GINGER BLEACHED ------ GINGER UNBLEACHED 200 COPRA OFFICE ALAPPUZHA 10700 COPRA OFFICE KOZIZODE 10500 COPRA RAJAPUR MUMBAI 20800 COPRA EDIBLE MUMBAI 15400 COCHIN COCONUT OIL ----- COCONUT OIL MUMBAI 2050 T.P --------------------------

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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