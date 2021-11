T20WC SCOREBOARD: South Africa vs Bangladesh

South Africa: Quinton de Kock b Mahedi Hasan 16 Reeza Hendricks lbw b Taskin Ahmed 4 Rassie van der Dussen c Shoriful Islam b Nasum Ahmed 22 Aiden Markram c Naim b Taskin Ahmed 0 Temba Bavuma not out 31 David Miller not out 5 Extras: (b-4, lb-1, w-3) 8 Total: 86/4 in 13.3 overs Fall of wickets: 6-1, 28-2, 33-3, 80-4 Bowling: Taskin Ahmed 4-0-18-2, Shoriful Islam 4-0-15-0, Mahedi Hasan 2.3-0-19-1, Nasum Ahmed 2-0-22-1, Soumya Sarkar 1-0-7-0.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)