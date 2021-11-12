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BRIEF-EMA Says CHMP Adopted Negative Opinion On Authorisation Application For Ipique

Reuters | Updated: 12-11-2021 21:15 IST | Created: 12-11-2021 21:15 IST
BRIEF-EMA Says CHMP Adopted Negative Opinion On Authorisation Application For Ipique

European Medicines Agency (EMA): * EMA SAYS CHMP ADOPTED A NEGATIVE OPINION ON MARKETING AUTHORISATION APPLICATION FOR IPIQUE (BEVACIZUMAB)

* EMA: PANEL RECOMMENDED GRANTING CONDITIONAL MARKETING AUTHORISATION FOR LUMYKRAS (SOTORASIB) INTENDED FOR TREATMENT OF NON-SMALL CELL LUNG CANCER * EMA: PANEL RE-EXAMINED OPINION FOR PARKINSONS MEDICINE NOURYANT (ISTRADEFYLLINE), CONFIRMED RECOMMENDATION TO REFUSE GRANTING MARKETING AUTHORISATION

* EMA: POSITIVE OPINION FOR ONE INFORMED CONSENT APPLICATION FOR MAINTENANCE TREATMENT OF COPD NOT CONTROLLED WITH OTHER MEDICINES: RILTRAVA AEROSPHERE

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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