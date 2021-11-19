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BRIEF-UK Says REACT-1 Study Shows COVID-19 Infection Still High But Falling, With High Vaccine Effectiveness

Reuters | Updated: 19-11-2021 21:53 IST | Created: 19-11-2021 21:53 IST
BRIEF-UK Says REACT-1 Study Shows COVID-19 Infection Still High But Falling, With High Vaccine Effectiveness

UK Health Security Agency: * UK SAYS REACT-1 STUDY SHOWS COVID-19 INFECTION STILL HIGH BUT FALLING, WITH HIGH VACCINE EFFECTIVENESS

* UK SAYS REACT-1 FINDINGS COVERING ROUND 15 SHOW PREVALENCE OF COVID-19 NOW STANDS AT 1.57%, MEANING THAT AROUND 1 IN 64 PEOPLE IS INFECTED WITH VIRUS * UK SAYS FULL FINDINGS FROM LATEST REPORT OF REACT-1 HAVE BEEN PUBLISHED

* UK SAYS PEOPLE WHO HAVE RECEIVED A BOOSTER OR THIRD SHOT ARE ON AVERAGE AROUND TWO-THIRDS LESS LIKELY TO BE INFECTED VERSUS THOSE WHO HAVE HAD 2 DOSES * UK SAYS OVER LAST 3 REPORTS OF REACT-1, FOUND THOSE BETWEEN AGES OF 12 TO 17 WHO HAD SINGLE DOSE OF SHOT WERE 56% LESS LIKELY TO DEVELOP INFECTION THAN THOSE UNVACCINATED

* UK - NEARLY 12% OF SEQUENCED POSITIVE SAMPLES IN LATEST ROUND OF REACT-1 STUDY WERE DELTA SUBLINEAGE AY.4.2., WHICH IS A VARIANT UNDER INVESTIGATION * UK SAYS WITHIN LATEST ROUND 15 OF REACT-1 STUDY, THERE WAS A FALL IN PREVALENCE, WITH REPRODUCTION RATE OF VIRUS ('R') ESTIMATED AT 0.76

* UK - WITHIN LATEST ROUND 15 OF REACT-1 STUDY HIGHEST PREVALENCE OBSERVED IN 13 TO 17 YEAR OLDS AT 5.21% AND THOSE AGED 5 TO 12 YEARS AT 4.95% * UK SAYS REACT-1 STUDY SHOWS FOR THOSE AGED 65 TO 74 YEARS, PREVALENCE WAS 0.84% Further company coverage: [ ]

Also Read: No decrease in effectiveness if COVID-19 jab and flu vaccine is taken together - WHO

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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