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BRIEF-WHO Issues Advice For International Traffic In Relation To Omicron Variant

Reuters | Updated: 30-11-2021 23:02 IST | Created: 30-11-2021 23:02 IST
BRIEF-WHO Issues Advice For International Traffic In Relation To Omicron Variant

* WHO ADVICE FOR INTERNATIONAL TRAFFIC IN RELATION TO THE SARS-COV-2 OMICRON VARIANT (B.1.1.529) - STATEMENT

* WHO SAYS COUNTRIES SHOULD CONTINUE TO APPLY AN EVIDENCE-INFORMED AND RISK-BASED APPROACH WHEN IMPLEMENTING TRAVEL MEASURES * WHO SAYS BLANKET TRAVEL BANS WILL NOT PREVENT THE INTERNATIONAL SPREAD, AND THEY PLACE A HEAVY BURDEN ON LIVES AND LIVELIHOODS

* WHO SAYS ANY TRAVEL-RELATED RISK MITIGATION MEASURES SHOULD BE PART OF AN OVERALL NATIONAL RESPONSE STRATEGY * WHO SAYS ESSENTIAL INTERNATIONAL TRAVEL SHOULD CONTINUE TO BE PRIORITIZED AT ALL TIMES DURING THE COVID-19 PANDEMIC

* WHO SAYS ALL COUNTRIES SHOULD ENSURE THAT MEASURES ARE REGULARLY REVIEWED AND UPDATED WHEN NEW EVIDENCE BECOMES AVAILABLE ON OMICRON OR ANY OTHER VOC

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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