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BRIEF-Fed's Mester Says Omicron Threatens To Stoke U.S. Inflation - FT

Reuters | Washington DC | Updated: 03-12-2021 11:01 IST | Created: 03-12-2021 10:42 IST
BRIEF-Fed's Mester Says Omicron Threatens To Stoke U.S. Inflation - FT
Image Credit: Wikimedia
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  • United States

* OMICRON THREATENS TO STOKE US INFLATION, WARNS TOP FED OFFICIAL - FT

* LORETTA MESTER SAYS VARIANT COULD EXACERBATE SUPPLY CHAIN CRUNCH AND WORKER SHORTAGES - FT * MESTER SAYS THE FEAR OF THE VIRUS IS STILL ONE OF THE FACTORS HOLDING PEOPLE BACK FROM RE-ENTERING THE LABOUR FORCE - FT

* MESTER SAYS HAVE TO ENTERTAIN THE RISK THAT THOSE PERSISTENTLY HIGH NUMBERS OF INFLATION COULD BECOME MORE EMBEDDED - FT * MESTER SAYS THE ECONOMY IS BETTER AT DEALING WITH THESE VARIANTS - FT

* MESTER SAYS THE DEMAND-SIDE EFFECTS HAVE BEEN LESSENED, BUT WE'VE SEEN THESE SUPPLY SIDE EFFECTS, WHICH ARE RELATED TO THE VIRUS - FT * MESTER SAYS SHE WOULD SUPPORT AT LEAST ONE RATE INCREASE NEXT YEAR, AND THAT TWO MIGHT BE "APPROPRIATE" - FT

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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