BRIEF-Fed's Mester Says Omicron Threatens To Stoke U.S. Inflation - FT
- Country:
- United States
* OMICRON THREATENS TO STOKE US INFLATION, WARNS TOP FED OFFICIAL - FT
* LORETTA MESTER SAYS VARIANT COULD EXACERBATE SUPPLY CHAIN CRUNCH AND WORKER SHORTAGES - FT * MESTER SAYS THE FEAR OF THE VIRUS IS STILL ONE OF THE FACTORS HOLDING PEOPLE BACK FROM RE-ENTERING THE LABOUR FORCE - FT
* MESTER SAYS HAVE TO ENTERTAIN THE RISK THAT THOSE PERSISTENTLY HIGH NUMBERS OF INFLATION COULD BECOME MORE EMBEDDED - FT * MESTER SAYS THE ECONOMY IS BETTER AT DEALING WITH THESE VARIANTS - FT
* MESTER SAYS THE DEMAND-SIDE EFFECTS HAVE BEEN LESSENED, BUT WE'VE SEEN THESE SUPPLY SIDE EFFECTS, WHICH ARE RELATED TO THE VIRUS - FT * MESTER SAYS SHE WOULD SUPPORT AT LEAST ONE RATE INCREASE NEXT YEAR, AND THAT TWO MIGHT BE "APPROPRIATE" - FT
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