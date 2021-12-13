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BRIEF-Amazon Says Donating $1 Mln To Edwardsville Community Foundation & Working With Local & State Officials To Understand What's Needed In Their Recovery Efforts

Reuters | Updated: 13-12-2021 01:02 IST | Created: 13-12-2021 00:57 IST
BRIEF-Amazon Says Donating $1 Mln To Edwardsville Community Foundation & Working With Local & State Officials To Understand What's Needed In Their Recovery Efforts
Representative Image Image Credit: ANI

* AMAZON-DONATING $1 MILLION TO EDWARDSVILLE COMMUNITY FOUNDATION & WORKING WITH LOCAL & STATE OFFICIALS TO UNDERSTAND WHAT'S NEEDED IN THEIR RECOVERY EFFORTS

* AMAZON - PROVIDING EMPLOYEES AND PARTNERS WITH RELIEF SUPPLIES AND SERVICES WITH TRANSPORTATION, FOOD & CLEAN WATER, AND OTHER IMMEDIATE-NEEDS SUPPORT * AMAZON - REACHING OUT TO VICTIMS' FAMILIES TO SEE HOW CO CAN BEST SUPPORT THEM THROUGH THIS CHALLENGING TIME

* AMAZON - ASSISTING EMERGENCY RESPONDERS AS NEEDS ARE IDENTIFIED, INCLUDING PROVIDING ACCOMMODATIONS AND MEALS * AMAZON – EDWARDSVILLE SITE GOT TORNADO WARNINGS THROUGH VARIOUS ALERTS

* AMAZON - CO'S TEAM WORKED QUICKLY TO ENSURE AS MANY EMPLOYEES AND PARTNERS COULD GET TO DESIGNATED SHELTER IN PLACE * AMAZON - EMPLOYEES AND DRIVERS EDWARDSVILLE SITE ARE ALLOWED TO HAVE THEIR CELL PHONES Further company coverage:

Also Read: India, Maldives, Sri Lanka hold Colombo Security Conclave to enhance maritime security

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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