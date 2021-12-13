BRIEF-Amazon Says Donating $1 Mln To Edwardsville Community Foundation & Working With Local & State Officials To Understand What's Needed In Their Recovery Efforts
* AMAZON-DONATING $1 MILLION TO EDWARDSVILLE COMMUNITY FOUNDATION & WORKING WITH LOCAL & STATE OFFICIALS TO UNDERSTAND WHAT'S NEEDED IN THEIR RECOVERY EFFORTS
* AMAZON - PROVIDING EMPLOYEES AND PARTNERS WITH RELIEF SUPPLIES AND SERVICES WITH TRANSPORTATION, FOOD & CLEAN WATER, AND OTHER IMMEDIATE-NEEDS SUPPORT * AMAZON - REACHING OUT TO VICTIMS' FAMILIES TO SEE HOW CO CAN BEST SUPPORT THEM THROUGH THIS CHALLENGING TIME
* AMAZON - ASSISTING EMERGENCY RESPONDERS AS NEEDS ARE IDENTIFIED, INCLUDING PROVIDING ACCOMMODATIONS AND MEALS * AMAZON – EDWARDSVILLE SITE GOT TORNADO WARNINGS THROUGH VARIOUS ALERTS
* AMAZON - CO'S TEAM WORKED QUICKLY TO ENSURE AS MANY EMPLOYEES AND PARTNERS COULD GET TO DESIGNATED SHELTER IN PLACE * AMAZON - EMPLOYEES AND DRIVERS EDWARDSVILLE SITE ARE ALLOWED TO HAVE THEIR CELL PHONES Further company coverage:
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