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BRIEF-U.S. CDC Probing Two Listeria Outbreaks Linked To Packaged Salads Of Fresh Express And Dole

Reuters | Updated: 23-12-2021 23:00 IST | Created: 23-12-2021 23:00 IST
BRIEF-U.S. CDC Probing Two Listeria Outbreaks Linked To Packaged Salads Of Fresh Express And Dole

* U.S. CDC SAYS INVESTIGATING TWO SEPARATE LISTERIA OUTBREAKS LINKED TO PACKAGED SALADS

* U.S. CDC SAYS ONE OUTBREAK IS LINKED TO PACKAGED SALADS PRODUCED BY FRESH EXPRESS; OTHER OUTBREAK IS LINKED TO PACKAGED SALADS PRODUCED BY DOLE * U.S. CDC SAYS 10 PEOPLE INFECTED WITH OUTBREAK STRAIN OF LISTERIA REPORTED FROM EIGHT STATES; TEN PEOPLE HAVE BEEN HOSPITALIZED; ONE DEATH REPORTED

* U.S. CDC SAYS 10 PEOPLE INFECTED WITH OUTBREAK STRAIN OF LISTERIA REPORTED FROM EIGHT STATES WERE LINKED TO PACKAGED SALADS PRODUCED BY FRESH EXPRESS * U.S. CDC, ON OUTBREAK LINKED TO DOLE, SAYS 16 WERE INFECTED FROM 13 STATES, 12 HAVE BEEN HOSPITALIZED; TWO DEATHS REPORTED

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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