List of players sold on first day of IPL mega auction

The following is the list of players sold on the first day of the IPL 2022 mega auction here on Saturday: Ishan Kishan - Mumbai Indians for Rs 15.25 crore Deepak Chahar - Chennai Super Kings for Rs 14 crore Shikhar Dhawan - Punjab Kings for Rs 8.25 crore R Ashwin - Rajasthan Royals for Rs 5 crore Pat Cummins - Kolkata Knight Riders for Rs 7.25 crore Kagiso Rabada - Punjab Kings for Rs 9.25 crore Trent Boult - Rajasthan Royals for Rs 8 crore Shreyas Iyer - KKR for Rs 12.25 crore Mohammed Shami - Gujarat Titans for Rs 6.75 crore Harshal Patel - Royal Challengers Bangalore for Rs 10.75 crore Faf du Plessis - Royal Challengers Bangalore for Rs 7 crore Quinton De Kock - Lucknow Super Giants for Rs 6.75 crore Avesh Khan - Lucknow Super Giants for Rs 10 crore David Warner - Delhi Capitals for Rs 6.25 crore Manish Pandey - Lucknow Super Giants for Rs 4.50 crore Shimron Hetmyer - Rajasthan Royals for Rs 8.50 crore Robin Uthappa - Chennai Super Kings for Rs 2 crore Jason Roy - Gujarat Titans for Rs 2 crore Devdutt Padikkal - Rajasthan Royals for Rs 7.75 crore Deepak Hooda - Lucknow Super Giants for Rs 5.75 crore Dwayne Bravo - Chennai Super Kings for Rs 4.4 crore Nitish Rana - Kolkata Knight Riders for Rs 8 crore Wanindu Hasaranga - Royal Challengers Bangalore for Rs 10.75 crore Jason Holder - Lucknow Super Giants for Rs 8.75 crore Washington Sundar - Sunrisers Hyderabad for Rs 8.75 crore Krunal Pandya - Lucknow Super Giants for Rs 8.75 crore Mitchell Marsh - Delhi Capitals for Rs 6.50 crore Ambati Rayudu - Chennai Super Kings for Rs 6.75 crore Jonny Bairstow - Punjab Kings for Rs 6.75 crore Dinesh Karthik - Royal Challengers Bangalore for Rs 5.50 crore Nicholas Pooran - SRH for Rs 10.75 crore T Natarajan - Sunrisers Hyderabad for Rs 4 crore Prasidh Krishna - Rajasthan Royals for Rs 10 crore Lockie Ferguson - Gujarat Titans for Rs 10 crore Josh Hazlewood - Royal Challengers Bangalore for Rs 7.75 crore Mark Wood - Lucknow Super Giants for Rs 7.50 crore Bhuvneshwar Kumar - Sunrisers Hyderabad for Rs 4.20 crore Shardul Thakur - Delhi Capitals for Rs 10.75 crore Mustafizur Rahman - Delhi Capitals for Rs 2 crore Kuldeep Yadav - Delhi Capitals for Rs 2 crore Rahul Chahar - Punjab Kings for Rs 5.25 crore Yuzvendra Chahal - Rajasthan Royals for Rs 6.50 crore Abhinav S - Gujarat Titans for Rs 2.6 crore Dewald Brevis - Mumbai Indians for Rs 3 crore Ashwin Hebbar - Delhi Capitals for Rs 20 lakh Rahul Tripathi - Sunrisers Hyderabad for Rs 8.50 crore Sarfaraz Khan - Delhi Capitals for Rs 20 lakh Riyan Parag - Rajasthan Royals for Rs 3.80 crore Abhishek Sharma - Sunrisers Hyderabad for Rs 6.50 crore Shahrukh Khan - Punjab Kings for Rs 9 crore Shivam Mavi - Kolkata Knight Riders for Rs 7.25 crore Rahul Tewatia - Gujarat Titans for Rs 9 crore Kamlesh Nagarkoti - Delhi Capitals for Rs 1.1 crore Harpreet Brar - Punjab Kings for Rs 3.80 crore Shahbaz Ahmed - Royal Challengers Bangalore for Rs 2.4 crore K S Bharat - Delhi Capitals for Rs 2 crore Anuj Rawat - Royal Challengers Bangalore for Rs 3.4 crore Prabhsimran Singh - Punjab Kings for Rs 50 lakh Sheldon Jackson - Kolkata Knight Riders for Rs 60 lakh Jitesh Sharma - Punjab Kings for Rs 20 lakh Basil Thampi - Mumbai Indians for Rs 30 lakh Kartik Tyagi - Sunrisers Hyderabad for Rs 4 crore Akash Deep - Royal Challengers Bangalore for Rs 20 lakh KM Asif - Chennai Super Kings for Rs 20 lakh Ishan Porel - Punjab Kings for Rs 25 lakh Tushar Deshpande - Chennai Super Kings for Rs 20 lakh Ankit Singh Rajpoot - Lucknow Super Giants for Rs 50 lakh Noor Ahmad - Gujarat Titans for Rs 30 lakh Murugan Ashwin - Mumbai Indians for Rs 1.6 crore KC Cariappa - Rajasthan Royals for Rs 30 lakh Shreyas Gopal - Sunrisers Hyderabad for Rs 75 lakh J Suchith - Sunrisers Hyderabad for Rs 20 lakh R Sai Kishore - Gujarat Titans - Rs 3 crore Players who went unsold (day 1 of auction): Suresh Raina, Imran Tahir, David Miller, Steve Smith, Shakib Al Hasan, Mohammed Nabi, Sam Billings, Matthew Wade, Wriddhiman Saha, Umesh Yadav, Adam Zampa, Amit Mishra, Adil Rashid, Anmolpreet Singh, C Hari Nishaanth, N Jagadeesan, Mohammed Azharudeen, Manimaran Siddharth, Sandeep Lamichhane.

