SCOREBOARD: Ind vs SL, 2T20I

India Innings: Rohit Sharma b Chameera 1 Ishan Kishan c Shanaka b Kumara 16 Shreyas Iyer not out 74 Sanju Samson c Fernando b Kumara 39 Ravindra Jadeja not out 45 Extras: (LB-2, NB-1, W-8) 11 Total: (For 3 wickets in 17.1 overs) 186 Fall of wickets: 1-9, 2-44, 3-128 Bowling: Dushmantha Chameera 3.1-0-39-1, Binura Fernando 4-0-47-0, Lahiru Kumara 3-0-31-2, Praveen Jayawickrama 2-0-19-0, Chamika Karunaratne 3-0-24-0, Dasun Shanaka 2-0-24-0.

