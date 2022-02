SCOREBOARD: Ind vs Sri Lanka, 3rd T20I

India Innings: Sanju Samson c Chandimal b C Karunaratne 18 Rohit Sharma c C Karunaratne b Chameera 5 Shreyas Iyer not out 73 Deepak Hooda b Lahiru Kumara 21 Venkatesh Iyer c Jayawickrama b Lahiru Kumara 5 Ravindra Jadeja not out 22 Extras: (W-4) 4 Total: 148/4 in 16.5 overs Fall of Wickets: 6-1, 51-2, 89-3, 103-4 Bowling: Binura Fernando 4-0-35-0, Dushmantha Chameera 3-0-19-1, Lahiru Kumara 3.5-0-39-2, Chamika Karunaratne 3.4-0-31-1, Jeffrey Vandersay 2.2-0-24-0.

