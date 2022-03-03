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BRIEF-Fitch Downgrades Russia To 'B' On Rating Watch Negative

Reuters | Updated: 03-03-2022 03:51 IST | Created: 03-03-2022 03:51 IST
BRIEF-Fitch Downgrades Russia To 'B' On Rating Watch Negative

* FITCH DOWNGRADES RUSSIA TO 'B'; ON RATING WATCH NEGATIVE

* FITCH SAYS HAS DOWNGRADED RUSSIA'S LONG-TERM FOREIGN CURRENCY ISSUER DEFAULT RATING (IDR) TO 'B' FROM 'BBB' * FITCH SAYS SEVERITY OF INTERNATIONAL SANCTIONS IN RESPONSE TO RUSSIA'S MILITARY INVASION OF UKRAINE HAS HEIGHTENED MACRO-FINANCIAL STABILITY RISKS

* FITCH SAYS DEVELOPMENTS WILL WEAKEN RUSSIA'S EXTERNAL AND PUBLIC FINANCES, SEVERELY CONSTRAIN ITS FINANCING FLEXIBILITY * FITCH SAYS SANCTIONS COULD ALSO WEIGH ON RUSSIA'S WILLINGNESS TO REPAY DEBT

* FITCH SAYS FULL IMPLEMENTATION COULD RENDER MUCH OF RUSSIA'S INTERNATIONAL RESERVES UNUSABLE FOR FX INTERVENTION * FITCH SAYS EXPECTS FURTHER RATCHETING UP OF SANCTIONS ON RUSSIAN BANKS

* FITCH SAYS SANCTIONS TIGHTENING WILL ALSO REDUCE RUSSIA'S PRIVATE SECTOR'S ABILITY TO REFINANCE ITS EXTERNAL DEBT * FITCH SAYS RUSSIA'S FISCAL BALANCE WILL BE NEGATIVELY IMPACTED BY WEAKENING ECONOMIC ACTIVITY & TO A LESSER EXTENT, DIRECT FISCAL COST OF CONFLICT IN UKRAINE Source text for Eikon:

Also Read: Winter Olympics: Russian skater Kamila Valieva burst into tears after return at Beijing 2022 amid doping scandal

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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