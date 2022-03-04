BRIEF-Yandex Says Do Not Currently Expect Blocking Of Certain Financial Institutions In Russia From Swift System To Affect Co's Day-To-Day Operations
Yandex NV: * DO NOT CURRENTLY EXPECT BLOCKING OF CERTAIN FINANCIAL INSTITUTIONS IN RUSSIA FROM SWIFT SYSTEM TO AFFECT CO'S DAY-TO-DAY OPERATIONS
* NONE OF OUR SUBSIDIARIES, MEMBERS OF OUR BOARD OF DIRECTORS OR MANAGEMENT OR PRINCIPAL SHAREHOLDERS IS A TARGET OF THESE SANCTIONS * ANY PROLONGED ECONOMIC DOWNTURN IN RUSSIA AS RESULT OF SANCTIONS, DEPRECIATION OF RUBLE OR NEGATIVE CONSUMER SENTIMENT COULD HAVE A MATERIAL ADVERSE EFFECT ON CO'S RESULTS
* WE CONTINUE TO CLOSELY MONITOR SANCTIONS AND EXPORT CONTROL DEVELOPMENTS AND MACROECONOMIC CLIMATE IN RUSSIA Source text for Eikon: Further company coverage:
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