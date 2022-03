India vs Pakistan Women's World Cup: Scoreboard

Pakistan: Sidra Ameen c Richa Ghosh b Goswami 30 Javeria Khan c Goswami b Gayakwad 11 Bismah Maroof c Richa Ghosh b Deepti Sharma 15 Omaima Sohail c Deepti Sharma b Sneh Rana 5 Nida Dar c Richa Ghosh b Goswami 4 Aliya Riaz st Richa Ghosh b Gayakwad 11 Fatima Sana lbw b Gayakwad 17 Sidra Nawaz lbw b Gayakwad 12 Diana Baig c Harmanpreet Kaur b Meghna Singh 24 Nashra Sandhu c Richa Ghosh b Sneh Rana 0 Anam Amin not out 5 Extras: (B-1, W-2) 3 Fall of wickets: 1-28, 2-53, 3-58, 4-67, 5-70, 6-87, 7-98 , 8-113, 9-114, 10-137.

Bowling: Jhulan Goswami 10-1-26-2, Meghna Singh 7-3-21-1, Rajeshwari Gayakwad 10-0-31-4, Deepti Sharma 7-0-31-1, Sneh Rana 9-0-27-2.

