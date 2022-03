SCOREBOARD: Ind vs Sri Lanka, Day 3, first Test

Sri Lanka 2nd Innings: Lahiru Thirimanne c Rohit b Ashwin 0 Dimuth Karunaratne c Pant b Shami 27 Pathum Nissanka c Pant b Ashwin 6 Angelo Mathews lbw b Ravindra Jadeja28 Dhananjaya de Silva c Shreyas Iyer b Ravindra Jadeja 30 Charith Asalanka c Kohli b Ashwin20 Niroshan Dickwella not out 51 Suranga Lakmal c Jayant Yadav b Ravindra Jadeja 0 Lasith Embuldeniya c Pant b Ravindra Jadeja 2 Vishwa Fernando lbw b Shami 0 Lahiru Kumara c Shami b Ashwin 4 Extras: (B-4, LB-5, NB-1) 10 Total: (all out in 60 Overs) 178 Fall of Wickets: 1-9, 2-19, 3-45, 4-94, 5-121, 6-121, 7-121, 8-153, 9-170, 10-178.

Ravichandran Ashwin 21-5-47-4, Mohammed Shami 8-1-48-2, Ravindra Jadeja 16-5-46-4, Jayant Yadav 11-3-21-0, Jasprit Bumrah 4-1-7-0.

