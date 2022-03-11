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BRIEF-UK Says It Remains Highly Unlikely That Russia Successfully Achieved Objectives Outlined In Pre-Invasion Plan

Reuters | London | Updated: 11-03-2022 11:34 IST | Created: 11-03-2022 11:31 IST
BRIEF-UK Says It Remains Highly Unlikely That Russia Successfully Achieved Objectives Outlined In Pre-Invasion Plan
Representtaive image Image Credit: ANI
  • Country:
  • United Kingdom

UK Defence Ministry: * UK DEFENCE MINISTRY SAYS REMAINS HIGHLY UNLIKELY THAT RUSSIA HAS SUCCESSFULLY ACHIEVED OBJECTIVES OUTLINED IN ITS PRE-INVASION PLAN

* UK DEFENCE MINISTRY SAYS RUSSIAN GROUND FORCES CONTINUE TO MAKE LIMITED PROGRESS; LOGISTICAL ISSUES THAT HAVE HAMPERED RUSSIAN ADVANCE PERSIST * UK DEFENCE MINISTRY- RUSSIA LIKELY SEEKING TO RESET, RE-POSTURE FORCES FOR RENEWED OFFENSIVE ACTIVITY IN COMING DAYS; PROBABLY INCLUDE OPERATIONS AGAINST KYIV

Also Read: US warns Putin of 'significant consequences' if Russia invades Ukraine

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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