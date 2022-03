Scoreboard: ICC Women's WC, Ind vs WI

West Indies Women Innings: Deandra Dottin c Meghna Singh b Sneh Rana 62 Hayley Matthews c Richa Ghosh b Sneh Rana 43 Kycia Knight c Smriti Mandhana b Meghna Singh 5 Stafanie Taylor c Richa Ghosh b Meghna Singh 1 Shemaine Campbelle c Gayakwad b Pooja Vastrakar 11 Chedean Nation run out (Deepti Sharma) 19 Chinelle Henry lbw b Gayakwad 7 Aaliyah Alleyne run out (Gayakwad/Sneh Rana) 4 Anisa Mohammed c (sub)Taniya Bhatia b Goswami 2 Shakera Selman not out 7 Shamilia Connell c and b Sneh Rana 0 Extras: (LB-1) 1 Total: (10 wkts, 40.3 Overs) 162 Fall of Wickets: 100-1, 108-2, 112-3, 114-4, 127-5, 134-6, 145-7, 155-8, 157-9, 162-10.

Bowler: Jhulan Goswami 6-1-43-1, Meghna Singh 6-0-27-2, Deepti Sharma 7-2-24-0, Rajeshwari Gayakwad 10-3-24-1, Pooja Vastrakar 2-0-21-1, Sneh Rana 9.3-1-22-3.

