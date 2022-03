Scoreboard: India vs Aus, ICC Women's ODI World Cup

Australia Women Innings: Rachael Haynes c Richa Ghosh b Pooja Vastrakar 43 Alyssa Healy c Mithali b Sneh Rana 72 Meg Lanning c Pooja Vastrakar b Meghna Singh 97 Ellyse Perry c Mithali b Pooja Vastrakar 28 Beth Mooney not out 30 Tahlia McGrath not out 0 Extras: (LB-1, W-9) 10 Total: (For 4 wkts, 49.3 Overs) 280 Fall of Wickets: 121-1, 123-2, 226-3, 270-4 Bowler: Jhulan Goswami 9.3-0-64-0, Meghna Singh 10-0-68-1, Rajeshwari Gayakwad 10-0-48-0, Pooja Vastrakar 10-0-43-2, Sneh Rana 10-0-56-1.

