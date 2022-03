MORNING BID-Rialzo tassi non disturba nemmeno Giappone

Uno sguardo alla giornata sui mercati a cura di Tommy Wilkes. Persino Banca del Giappone, che potrebbe fregiarsi del titolo di arci-colomba tra le banche centrali, non pare a disagio rispetto alla prospettiva di tassi in generalizzato rialzo. E' un chiaro segnale dell'accettazione, ormai comune a tutti i responsabili di politica monetaria, che difficilmente si invertirà la tendenza dei pesanti realizzi sui governativi nel mese di marzo.

Sebbene nel caso di Tokyo le aspettative di lungo termine su inflazione e dinamica dei salari restino contenute, l'istituto centrale nipponico è sempre stato attento a contrastare il rialzo dei tassi di mercato. A eccezione della giornata di oggi, in cui ha deciso di non intervenire sul mercato nonostante il tasso sul decennale nipponico sia indicato sui massimi da sei anni.

Si tratta di un valore superiore a quello segnalato soltanto il mese scorso dalla banca centrale come limite oltre cui sarebbe intervenuta con acquisti di titoli sul mercato senza limiti di importo. Il rialzo dei costi di finanziamento in Giappone ricalca una tendenza dei tassi ormai mondiale, a riflesso delle scommesse di strette monetarie da parte di Federal Reserva ma anche altri istituti centrali.

Detto questo, il rendimento del decennale giapponese sta oggi soltanto a 0,24%; si tratta comunque del doppio rispetto ai livelli di inizio marzo. Il rialzo dei tassi e il mancato intervento della banca centrale consente allo yen di risalire dal minimo degli ultimi sei anni nei confronti del dollaro, arrivando ad apprezzarsi fino a 1%. I rendimenti dei benchmark Usa e della zona euro viaggiano oggi poco sotto i recenti massimi ma poco lontani da record pluriennali. Il titolo Usa a due anni è aumentato di 72 centesimi, maggior incremento mensile dal 2004 a questa parte.

Poco generosa di spunti si profila la seduta odierna sul piano macro, mentre l'attenzione degli investitori resta ferma sulle evoluzioni della crisi ucraina e sulla riunione dei vertici Nato, che punta soprattutto a dimostare unione e compattezza degli alleati atlatici contro Mosca. Appuntamenti da cui i mercati potrebbero trarre spunti.

- Indice Ifo tedesco - Interventi presidente Fed New York Williams, presidente Fed Richmond Barkin e cosigliere Fed Waller

- Intervento governatore Banca Norvegia Ida Wolden Bache - Indice Università Michigan

