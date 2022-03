IPL Scoreboard: DC vs MI

Delhi Capitals Innings: Prithvi Shaw c Ishan Kishan b Basil Thampi 38 Tim Seifert b M Ashwin 21 Mandeep Singh c Tilak Varma b M Ashwin 0 Rishabh Pant c Tim David b Tymal Mills 1 Lalit Yadav not out 48 Rovman Powell c Daniel Sams b Basil Thampi 0 Shardul Thakur c Rohit b Basil Thampi 22 Axar Patel not out 38 Extras: (LB-4, W-7) 11 Total: (For 6 wkts, 18.2 Overs) 179 Fall of Wickets: 30-1, 30-2, 32-3, 72-4, 72-5, 104-6 Bowler: Daniel Sams 4-0-57-0, Jasprit Bumrah 3.2-0-43-0, Basil Thampi 4-0-35-3, Murugan Ashwin 4-0-14-2, Tymal Mills 3-0-26-1.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)