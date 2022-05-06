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BRIEF-RBNZ Says Optimising New Zealand's Monetary Policy Implementation Framework For The Future

Reuters | Updated: 06-05-2022 03:34 IST | Created: 06-05-2022 03:07 IST
BRIEF-RBNZ Says Optimising New Zealand's Monetary Policy Implementation Framework For The Future
Representative Image. Image Credit: Flickr
  • Country:
  • New Zealand

Reserve Bank of New Zealand: * OPTIMISING NEW ZEALAND'S MONETARY POLICY IMPLEMENTATION FRAMEWORK FOR THE FUTURE

* WILL RETAIN A FLOOR SYSTEM FOR MONETARY POLICY IMPLEMENTATION, AND DOES NOT INTEND TO REINTRODUCE CREDIT TIERS * EXPECT THE SETTLEMENT CASH LEVEL TO DECLINE IN THE COMING YEARS

* CURRENT SETTLEMENT CASH LEVEL IS MORE THAN SUFFICIENT TO KEEP SHORT-TERM INTEREST RATES ANCHORED AT/NEAR OCR & FOR PAYMENT & SETTLEMENT NEEDS * AS SCL REDUCES, STAFF WILL MONITOR MONEY MARKET CONDITIONS, FACILITIES AND OPERATIONS USAGE, AND DISTRIBUTION OF SETTLEMENT CASH

* REVIEWING ITS FACILITIES AND OPERATIONS TO ENSURE THEY REMAIN EFFECTIVE AT ALL LEVELS OF SETTLEMENT CASH Further coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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