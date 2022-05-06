BRIEF-RBNZ Says Optimising New Zealand's Monetary Policy Implementation Framework For The Future
- Country:
- New Zealand
Reserve Bank of New Zealand: * OPTIMISING NEW ZEALAND'S MONETARY POLICY IMPLEMENTATION FRAMEWORK FOR THE FUTURE
* WILL RETAIN A FLOOR SYSTEM FOR MONETARY POLICY IMPLEMENTATION, AND DOES NOT INTEND TO REINTRODUCE CREDIT TIERS * EXPECT THE SETTLEMENT CASH LEVEL TO DECLINE IN THE COMING YEARS
* CURRENT SETTLEMENT CASH LEVEL IS MORE THAN SUFFICIENT TO KEEP SHORT-TERM INTEREST RATES ANCHORED AT/NEAR OCR & FOR PAYMENT & SETTLEMENT NEEDS * AS SCL REDUCES, STAFF WILL MONITOR MONEY MARKET CONDITIONS, FACILITIES AND OPERATIONS USAGE, AND DISTRIBUTION OF SETTLEMENT CASH
* REVIEWING ITS FACILITIES AND OPERATIONS TO ENSURE THEY REMAIN EFFECTIVE AT ALL LEVELS OF SETTLEMENT CASH Further coverage:
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