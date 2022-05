IPL Scoreboard: MI vs KKR

Mumbai Indians: Rohit Sharma c Jackson b Southee 2 Ishan Kishan c Singh b Cummins 51 Tilak Varma c Rana b Russell 6 Ramandeep Singh c Rana b Russell 12 Tim David c Rahane b Varun 13 Kieron Pollard run out (Varun/S Iyer) 15 Daniel Sams c Jackson b Cummins 1 Murugan Ashwin c Varun b Cummins 0 Kumar Kartikeya run out (Rahane/Jackson) 3 Jasprit Bumrah run out (Singh) 0 Riley Meredith not out 0 Extras: (B-1, LB-7, W-2) 10 Total: (All out in 17.3 overs) 113 Fall of wickets: 1-2, 2-32, 3-69, 4-83, 5-100, 6-102, 7-102, 8-112, 9-113, 10-113 Bowling: Tim Southee 3-0-10-1, Pat Cummins 4-0-22 -3, Andre Russell 2.3-0-22- 2, Sunil Narine 4-0-21-0, Varun Chakravarthy 3-0-22-1, Venkatesh Iyer 1-0-8-0.

