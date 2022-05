IPL SCOREBOARD: Delhi Capitals vs Rajasthan Royals

Delhi Capitals: Srikar Bharat c Samson b Boult 0 David Warner not out 52 Mitchell Marsh c Kuldeep Sen b Chahal 89 Rishabh Pant not out 13 Extras: (lb-2, w-5) 7 Total: 161/2 in 18.1 overs Fall of wickets: 0-1, 144-2 Bowling: Trent Boult 4-0-32-1, Prasidh Krishna 3-1-20-0, Ravichandran Ashwin 4-0-32-0, Kuldeep Sen 3.1-0-32-0, Yuzvendra Chahal 4-0-43-1.

