IPL Scoreboard: LSG vs KKR

Kolkata Knight Riders Innings: Venkatesh Iyer c de Kock b Mohsin Khan 0 Abhijeet Tomar c Rahul b Mohsin Khan 4 Nitish Rana c Stoinis b K Gowtham 42 Shreyas Iyer c Deepak Hooda b Stoinis 50 Sam Billings st de Kock b Ravi Bishnoi 36 Andre Russell c Deepak Hooda b Mohsin Khan 5 Rinku Singh c Lewis b Stoinis 40 Sunil Narine not out 21 Umesh Yadav b Stoinis 0 Extras: (LB-3, W-6, NB-1) 10 Total: (8 wkts, 20 Overs) 208 Fall of Wickets: 0-1, 9-2, 65-3, 131-4, 142-5, 150-6, 208-7, 208-8.

Bowler: Mohsin Khan 4-0-20-3, Jason Holder 4-0-45-0, Avesh Khan 4-0-60-0, Krishnappa Gowtham 2-0-23-1, Ravi Bishnoi 4-0-34-1, Marcus Stoinis 2-0-23-3.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)