Tennis-French Open order of play on Sunday

Order of play on the main showcourts on the first day of the French Open on Sunday (play begins at 0900 GMT, prefix number denotes seeding): COURT PHILIPPE-CHATRIER

6-Ons Jabeur (Tunisia) v Magda Linette (Poland) 9-Felix Auger Aliassime (Canada) v Juan Pablo Varillas (Peru)

Clara Burel (France) v 4-Maria Sakkari (Greece) Juan Ignacio Londero (Argentina) v 6-Carlos Alcaraz (Spain)

COURT SUZANNE-LENGLEN Sloane Stephens (United States) v Jule Niemeier (Germany)

23-John Isner (United States) v Quentin Halys (France) 3-Alexander Zverev (Germany) v Sebastian Ofner (Austria)

Kristina Mladenovic (France) v 17-Leylah Fernandez (Canada) COURT SIMONNE-MATHIEU

Hugo Dellien (Bolivia) v Dominic Thiem (Austria) Kaia Kanepi (Estonia) v 10-Garbine Muguruza (Spain)

Fabio Fognini (Italy) v Alexei Popyrin (Australia) 18-Coco Gauff (United States) v Rebecca Marino (Canada)

