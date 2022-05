Tennis-French Open order of play on Tuesday

Order of play on the main showcourts on the third day of the French Open on Tuesday (play begins at 0900 GMT unless specified, prefix number denotes seeding): COURT PHILIPPE-CHATRIER (1000)

Alize Cornet (France) v Misaki Doi (Japan) 8-Casper Ruud (Norway) v Jo-Wilfried Tsonga (France)

3-Paula Badosa (Spain) v Fiona Ferro (France) Not before 1845

Lorenzo Musetti (Italy) v 4-Stefanos Tsitsipas (Greece) COURT SUZANNE-LENGLEN

Facundo Bagnis (Argentina) v 2-Daniil Medvedev (Russia) Taylor Townsend (United States) v Caroline Garcia (France)

Hugo Gaston (France) v 19-Alex de Minaur (Australia) Chloe Pacquet (France) v 7-Aryna Sabalenka (Belarus)

COURT SIMONNE-MATHIEU Tessah Andrianjafitrimo (France) v 8-Karolina Pliskova (Czech Republic)

24-Frances Tiafoe (United States) v Benjamin Bonzi (France) 19-Simona Halep (Romania) v Nastasja Schunk (Germany)

16-Pablo Carreno Busta (Spain) v Gilles Simon (France) (Compiled by Hritika Sharma in Bengaluru)

