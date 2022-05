Tennis-French Open order of play on Friday

Order of play on the main show courts on the sixth day of the French Open on Friday (play times in GMT, prefix number denotes seeding): COURT PHILIPPE-CHATRIER (1000)

14-Belinda Bencic (Switzerland) v 17-Leylah Fernandez(Canada) 1-Novak Djokovic (Serbia) v Aljaz Bedene (Slovenia)

Sloane Stephens (United States) v Diane Parry (France) 27-Sebastian Korda (United States) v 6-Carlos Alcaraz (Spain)

COURT SUZANNE-LENGLEN (0900) 27-Amanda Anisimova (United States) v Karolina Muchova (Czech Republic)

18-Coco Gauff (United States) v Kaia Kanepi (Estonia) 26-Botic Van De Zandschulp (Netherlands) v 5-Rafael Nadal (Spain)

3-Alexander Zverev (Germany) v Brandon Nakashima (United States) COURT SIMONNE-MATHIEU (0900)

18-Grigor Dimitrov (Bulgaria) v 15-Diego Schwartzman (Argentina) 21-Angelique Kerber (Germany) v Aliaksandra Sasnovich

15-Victoria Azarenka v 23-Jil Teichmann (Switzerland) 10-Cameron Norrie (Britain) v 21-Karen Khachanov (Compiled by Tommy Lund in Gdansk)

