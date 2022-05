Womens T20 Challenge: Velocity vs Trailblazers

Velocity Innings: Shafali Verma lbw b Gayakwad 29 Yastika Bhatia b Salma Khatun 19 Kiran Navgire st Richa Ghosh b Dunkley 69 Laura Wolvaardt c Richa Ghosh b Poonam Yadav 17 Deepti Sharma c Smriti Mandhana b Gayakwad 2 Sneh Rana c Smriti Mandhana b Renuka Singh 11 Radha Yadav run out (Rodrigues) 2 Simran Bahadur b Hayley Matthews 12 Kate Cross c Arundhati Reddy b Poonam Yadav 6 Natthakan Chantham not out 3 Extras: (W-4) 4 Total: (9 wkts, 20 Overs) 174 Fall of Wickets: 36-1, 50-2, 105-3, 116-4, 144-5, 153-6, 155-7, 166-8, 174-9 Bowler: Renuka Singh 4-0-32-1, Hayley Matthews 2-0-20-1, Salma Khatun 2-0-22-1, Rajeshwari Gayakwad 4-0-44-2, Arundhati Reddy 2-0-15-0, Poonam Yadav 4-0-33-2, Sophia Dunkley 2-0-8-1.

