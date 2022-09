Scoreboard of Asia Cup match: Bangladesh vs Sri Lanka

Scoreboard of the Asia Cup group match between Bangladesh and Sri Lanka here on Thursday. Bangladesh Innings: Mehidy Hasan Miraz b de Silva 38 Sabbir Rahman c Mendis b Fernando 5 Shakib Al Hasan b Theekshana 24 Mushfiqur Rahim c Mendis b Karunaratne 4 Afif Hossain c de Silva b Madushanka 39 Mahmudullah c Karunaratne b de Silva 27 Mosaddek Hossain not out 24 Mahedi Hasan lbw b Karunaratne 1 Taskin Ahmed not out 11 Extras: (B-4, LB-6) 10 Total: (For 7 wickets in 20 overs) 183 Fall of wickets: 1-19, 2-58, 3-63, 4-87, 5-144, 6-147, 7-159 Bowling: Dilshan Madushanka 4-0-26-1, Maheesh Theekshana 4-0-23-1, Asitha Fernando 4-0-51-1, Wanindu Hasaranga de Silva 4-0-41-2, Chamika Karunaratne 4-0-32-2.

