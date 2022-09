Scoreboard of Asia Cup match: Bangladesh vs Sri Lanka

Sri Lanka Innings: Pathum Nissanka c Mustafizur Rahman b Ebadot Hossain 20 Kusal Mendis c Taskin Ahmed b Mustafizur Rahman 60 Charith Asalanka c Mahmudullah b Ebadot Hossain 1 Danushka Gunathilaka c Taskin Ahmed b Ebadot Hossain 11 Bhanuka Rajapaksa c sub (Mohammad Naim) b Taskin Ahmed 2 Dasun Shanaka c Mosaddek Hossain b Mahedi Hasan 45 Wanindu Hasaranga de Silva c Mahedi Hasan b Taskin Ahmed 2 Chamika Karunaratne run out (Shakib Al Hasan) 16 Maheesh Theekshana not out 0 Asitha Fernando not out 10 Extras: (LB-5, NB-4, W-8) 17 Total: (For 8 wickets in 19.2 overs) 184 Fall of wickets: 1-45, 2-48, 3-67, 4-77, 5-131, 6-139, 7-158, 8-171 Bowling: Mustafizur Rahman 4-0-32-1, Taskin Ahmed 4-0-24-2, Shakib Al Hasan 4-0-31-0, Ebadot Hossain 4-0-51-3, Mahedi Hasan 2.2-0-30-1, Mehidy Hasan Miraz 1-0-11-0.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)