No Headline

Pakistan innings: Mohammad Rizwan c Gunathilaka b W Hasaranga 55 Babar Azam c Dilshan Madushanka b Pramod Madushan 5 Fakhar Zaman b Pramod Madushan 0 Iftikhar Ahmed c (sub) Ashen Bandara b Pramod 32 Mohammad Nawaz c Pramod Madushan b C Karunaratne 6 Khushdil Shah c M Theekshana b W Hasaranga 2 Asif Alib W Hasaranga 0 Shadab Khan c Gunathilaka b M Theekshana 8 Haris Raufb C Karunaratne 13 Naseem Shah C Karunaratne b Pramod Madushan 4 Mohammad Hasnain not out 8 Extras (w 12, nb 2) 14 Total (10 wickets, 20 Overs) 147 Fall of wickets: 22-1, 22-2, 93-3, 102-4, 110-5, 111-6, 112-7, 120-8, 125-9, 147-10.

Bowlers: Dilshan Madushanka 3-0-24-0, Maheesh Theekshana 4-0-25-1, Pramod Madushan 4-0-34-4, Wanindu Hasaranga 4-0-27-3, Chamika Karunaratne 4-0-33-2.

