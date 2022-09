SCOREBOARD: India vs Australia

Scoreboard of the first T20 International between India and Australia here on Tuesday.

India: KL Rahul c Nathan Ellis b Hazlewood 55 Rohit Sharma c Nathan Ellis b Hazlewood 11 Virat Kohli c Green b Nathan Ellis 2 Suryakumar Yadav c Wade b Green 46 Hardik Pandya not out 71 Axar c Green b Nathan Ellis 6 Dinesh Karthik lbw b Nathan Ellis 6 Harshal Patel not out 7 Extras: (W-4) 4 Total: 208/6 in 20 overs Fall of wickets: 21-1, 35-2, 103-3, 126-4, 146-5, 176-6 Bowling: Josh Hazlewood 4-0-39-2, Pat Cummins 4-0-47-0, Adam Zampa 4-0-36-0, Nathan Ellis 4-0-30-3, Cameron Green 3-0-46-1, Glenn Maxwell 1-0-10-0.

