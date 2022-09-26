BRIEF-TikTok Seen Moving Toward U.S. Security Deal, But Hurdles Remain - NYT
Reuters | Updated: 26-09-2022 14:55 IST | Created: 26-09-2022 14:40 IST
Sept 26 (Reuters) -
* TIKTOK SEEN MOVING TOWARD U.S. SECURITY DEAL, BUT HURDLES REMAIN - NYT
* TWO SIDES REVIEWING AN AGREEMENT IN WHICH TIKTOK WOULD MAKE CHANGES TO ITS DATA SECURITY, GOVERNANCE WITHOUT REQUIRING BYTEDANCE TO SELL IT - NYT Source text: https://nyti.ms/3SA8OeA
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