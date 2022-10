Scoreboard: Asia Cup; IND Wom vs PAK Wom

Scoreboard of the women's Asia Cup T20 match between India and Pakistan here on Friday.

Pakistan Women Innings: Muneeba Ali st Richa Ghosh b Deepti Sharma 17 Sidra Ameen c Richa Ghosh b Pooja Vastrakar 11 Bismah Maroof c Gayakwad b Renuka Singh 32 Omaima Sohail lbw b Deepti Sharma 0 Nida Dar not out 56 Aliya Riaz c Sabbhineni Meghana b Pooja Vastrakar 7 Ayesha Naseem c Rodrigues b Deepti Sharma 9 Tuba Hassan not out 1 Extras: (W-4) 4 Total: (6 wkts, 20 Overs) 137 Fall of Wickets: 26-1, 33-2, 33-3, 109-4, 121-5, 135-6 Bowler: Renuka Singh 4-0-24-1, Deepti Sharma 4-0-27-3, Pooja Vastrakar 4-0-23-2, Dayalan Hemalatha 2-0-21-0, Rajeshwari Gayakwad 4-0-25-0, Radha Yadav 2-0-17-0. India Women Innings: Sabbhineni Meghana c Ameen b Nashra Sandhu 15 Smriti Mandhana c Aiman Anwer b Nashra Sandhu 17 Jemimah Rodrigues c Tuba Hassan b Nida Dar 2 Dayalan Hemalatha b Tuba Hassan 20 Pooja Vastrakar run out (Nashra Sandhu/Muneeba Ali) 5 Deepti Sharma c Maroof b Sadia Iqbal 16 Harmanpreet Kaur c Aliya Riaz b Nida Dar 12 Richa Ghosh c Aliya Riaz b Sadia Iqbal 26 Radha Yadav c Aliya Riaz b Nashra Sandhu 3 Renuka Singh not out 2 Rajeshwari Gayakwad b Aiman Anwer 1 Extras: (LB-1, W-4) 5 Total: (10 wkts, 19.4 Overs) 124 Fall of Wickets: 23-1, 29-2, 50-3, 63-4, 65-5, 91-6, 91-7, 110-8, 120-9, 124-10.

Bowler: Sadia Iqbal 4-0-24-2, Nida Dar 4-0-23-2, Nashra Sandhu 4-0-30-3, Aiman Anwer 3.4-0-14-1, Tuba Hassan 4-0-32-1.

