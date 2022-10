South Africa vs Bangladesh T20 World Cup Scoreboard

Bangladesh: Najmul Hossain Shanto b Nortje 9 Soumya Sarkar c de Kock b Nortje 15 Litton Das c Tristan Stubbs b Shamsi 34 Shakib Al Hasan lbw b Nortje 1 Afif Hossain c Parnell b Rabada 1 Mehidy Hasan Miraz c Markram b Shamsi 11 Mosaddek Hossain st de Kock b Maharaj 0 Nurul Hasan c Nortje b Shamsi2 Taskin Ahmed b Nortje 10 Hasan Mahmud run out (Rabada) 0 Mustafizur Rahman not out 9 Extras: (B-4,LB-1, W-4) 9 Total: (All out in 16.3 Overs) 101 Fall of wickets: 1-26, 2-27, 3-39, 4-47, 5-66, 6-71, 7-76, 8-85, 9-89, 10-101.

Bowling: Kagiso Rabada 3-0-24-1, Wayne Parnell 2-0-18-0, Anrich Nortje 3.3-0-10-4, Keshav Maharaj 4-0-24-1, Tabraiz Shamsi 4-0-20-3.

