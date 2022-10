T20 WC Scoreboard: Pakistan vs Zimbabwe

Pakistan Innings (Target: 131 runs from 20 overs) Mohammad Rizwan b Muzarabani 14 Babar Azam c Burl b Evans 4 Shan Masood st Chakabva b Raza 44 Iftikhar Ahmed c Chakabva b Jongwe 5 Shadab Khan c Williams b Raza 17 Haider Ali lbw b Raza 0 Mohammad Nawaz c Ervine b Evans 22 Mohammad Wasim not out 12 Shaheen Shah Afridi run out 1 Extras: (LB-5 W-5) 10 Total: (For 8 wickets in 20 overs) 129 Fall of wickets: 1/13 2/23 3/36 4/88 5/88 6/94 7/128 8/129 Bowling: Richard Ngarava 4-0-24-0, Blessing Muzarabani 4-0-18-1, Brad Evans 4-0-25-2, Sikandar Raza 4-0-25-3, Luke Jongwe 1-0-10-1, Sean Williams 2-0-15-0, Ryan Burl 1-0-7-0.

