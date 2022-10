SCOREBOARD: T20WC; BANGLADESH vs ZIMBABWE

Zimbabwe: Wessly Madhevere c Mustafizur Rahman b Taskin Ahmed 4 Craig Ervine c Nurul Hasan b Taskin Ahmed 8 Milton Shumba c Shakib Al Hasan b Mustafizur Rahman 8 Sean Williams run out (Shakib Al Hasan) 64 Sikandar Raza c Afif Hossain b Mustafizur Rahman 0 Regis Chakabva c Nurul Hasan b Taskin Ahmed 15 Ryan Burl not out 27 Brad Evans c Afif Hossain b Mosaddek Hossain 2 Richard Ngarava st Nurul Hasan b Mosaddek Hossain 6 Blessing Muzarabani not out 0 Extras: (LB-9, NB-1, W-3) 13 Total: (For 8 wickets in 20 overs) 147 Fall of wickets: 1-4, 2-17, 3-35, 4-35, 5-69, 6-132, 7-136, 8-146 Bowling: Taskin Ahmed 4-1-19-3, Hasan Mahmud 4-0-36-0, Mosaddek Hossain 4-0-34-2, Mustafizur Rahman 4-0-15-2, Shakib Al Hasan 4-0-34-0.

