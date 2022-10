Netherlands vs Pakistan T20 World Cup Scoreboard

Pakistan Innings: Mohammad Rizwan c Edwards b van Meekeren 49 Babar Azam run out 4 Fakhar Zaman c Edwards b Glover 20 Shan Masood c van Meekeren b Glover 12 Iftikhar Ahmed not out 6 Shadab Khan not out 4 Extras: 0 Total: (For Four Wickets in 13.5 overs) 95 Fall of Wickets: 1-16, 2-53, 3-83, 4-91 Bowling: Fred Klaassen 3-0-26-0, Paul van Meekeren 4-0-19-1, Brandon Glover 2.5-0-22-2, Tim Pringle 1-0-12-0, Logan van Beek 2-0-9-0, Roelof van der Merwe 1-0-7-0.

