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BRIEF-Bed Bath & Beyond Inc - Bankruptcy Court Entered An Order Authorizing Co Parties' Entry Into An Asset Purchase Deal Dated As Of June 30

Reuters | Updated: 13-07-2023 03:13 IST | Created: 13-07-2023 03:13 IST
BRIEF-Bed Bath & Beyond Inc - Bankruptcy Court Entered An Order Authorizing Co Parties' Entry Into An Asset Purchase Deal Dated As Of June 30

Bed Bath & Beyond Inc: * BED BATH & BEYOND INC - ON JULY 11, BANKRUPTCY COURT ENTERED AN ORDER AUTHORIZING CO PARTIES' ENTRY INTO AN ASSET PURCHASE DEAL DATED AS OF JUNE 30

* BED BATH & BEYOND INC: MARK SROUR-SERURE, DREAM ON ME INDUSTRIES, INC., DREAM 545 WESTON CANAL ROAD SUBMITTED A BID FOR "BUYBUY BABY" BUSINESS * BED BATH & BEYOND INC - NO QUALIFIED OR VIABLE GOING-CONCERN BIDS WERE SUBMITTED AHEAD OF THE DEADLINE

* BED BATH & BEYOND- AS A RESULT, ON JULY 7, GOING-CONCERN AUCTION FOR "BUYBUY BABY" WAS CANCELLED AND PURCHASER WAS DECLARED THE WINNING BIDDER * BED BATH & BEYOND - PURSUANT TO DEAL, THE COMPANY PARTIES WILL SELL "BUYBUY BABY" BRAND FOR ABOUT $15.5 MILLION AND ASSUMPTION OF ASSUMED LIABILITIES Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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