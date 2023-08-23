Top UN aid official in Ukraine deplores latest wave of ‘massive Russian attacks’
UN News | Updated: 23-08-2023 21:40 IST | Created: 23-08-2023 21:40 IST
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