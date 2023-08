Tennis-US Open order of play on Tuesday

Order of play on the main show courts on the second day of the U.S. Open on Tuesday (play 1500 GMT/11 AM ET unless stated, prefix number denotes seeding): ARTHUR ASHE STADIUM (1600 GMT/12 PM ET)

3-Daniil Medvedev (Russia) v Attila Balazs (Hungary) Camila Giorgi (Italy) v 3-Jessica Pegula (U.S.)

Greet Minnen (Belgium) v Venus Williams (U.S.) 1-Carlos Alcaraz (Spain) v Dominik Koepfer (Germany)

LOUIS ARMSTRONG STADIUM 5-Ons Jabeur (Tunisia) v Camila Osorio (Colombia)

Arantxa Rus (Netherlands) v 17-Madison Keys (U.S.) Facundo Diaz Acosta (Argentina) v John Isner (U.S.)

Yannick Hanfmann (Germany) v 6-Jannik Sinner (Italy) Maryna Zanevska (Belgium) v 2-Aryna Sabalenka (Belarus)

