Tennis-French Open order of play on Wednesday

Order of play on the main showcourts on the fourth day of the French Open on Wednesday (play begins at 0900 GMT unless specified, prefix number denotes seeding): COURT PHILIPPE CHATRIER (1000 GMT)

Harmony Tan (France) v 20-Marketa Vondrousova (Czech Republic) 23-Karen Khachanov (Russia) v Kei Nishikori (Japan)

7-Serena Williams (U.S.) v Mihaela Buzarnescu (Romania) Tommy Paul (U.S.) v 2-Daniil Medvedev (Russia)

COURT SUZANNE LENGLEN 6-Alexander Zverev (Germany) v Roman Safiullin (Russia)

Polona Hercog (Slovenia) v Caroline Garcia (France) 5-Stefanos Tsitsipas (Greece) v Pedro Martinez (Spain)

Aliaksandra Sasnovich (Belarus) v 3-Aryna Sabalenka (Belarus) COURT SIMONNE MATHIEU

Daria Kasatkina (Russia) v 10-Belinda Bencic (Switzerland) Henri Laaksonen (Switzerland) v 11-Roberto Bautista Agut (Spain)

15-Victoria Azarenka (Belarus) v Clara Tauson (Denmark) Enzo Couacaud (France) v 12-Pablo Carreno Busta (Spain) (Compiled by Hritika Sharma in Hyderabad Editing by Toby Davis)

