Tennis-French Open order of play on Thursday

Order of play on the main showcourts on the fifth day of the French Open on Thursday (play begins at 0900 GMT unless specified, prefix number denotes seeding): COURT PHILIPPE CHATRIER (1000 GMT)

1-Ashleigh Barty (Australia) v Magda Linette (Poland) 9-Karolina Pliskova (Czech Republic) v Sloane Stephens (U.S.)

Marin Cilic (Croatia) v 8-Roger Federer (Switzerland) 3-Rafael Nadal (Spain) v Richard Gasquet (France)

COURT SUZANNE LENGLEN Ann Li (U.S.) v 5-Elina Svitolina (Ukraine)

Mikael Ymer (Sweden) v 14-Gael Monfils (France) 1-Novak Djokovic (Serbia) v Pablo Cuevas (Uruguay)

30-Anett Kontaveit (Estonia) v Kristina Mladenovic (France) COURT SIMONNE MATHIEU

9-Matteo Berrettini (Italy) v Federico Coria (Argentina) 18-Jannik Sinner (Italy) v Gianluca Mager (Italy)

Fiona Ferro (France) v 13-Jennifer Brady (U.S.) Rebecca Peterson (Sweden) v 8-Iga Swiatek (Poland) (Compiled by Hritika Sharma in Hyderabad; editing by Clare Fallon)

