Soccer-Africa Cup of Nations match schedule

Match schedule for African Cup of Nations finals in Cameroon from Jan. 9-Feb. 6 (all times GMT): GROUP A Jan 9 (1600) Yaounde – Cameroon v Burkina Faso Jan 9 (1900) Yaounde – Cape Verde Islands v Ethiopia Jan 13 (1600) Yaounde – Cameroon v Ethiopia Jan 13 (1900) Yaounde – Burkina Faso v Cape Verde Islands Jan 17 (1600) Yaounde – Cameroon v Cape Verde Islands Jan 17 (1600) Bafoussam – Burkina Faso v Ethiopia

GROUP B Jan 10 (1300) Bafoussam – Senegal v Zimbabwe Jan 10 (1600) Bafoussam – Guinea v Malawi Jan 14 (1300) Bafoussam – Guinea v Senegal Jan 14 (1600) Bafoussam – Malawi v Zimbabwe Jan 18 (1600) Bafoussam – Malawi v Senegal Jan 18 (1600) Yaounde – Guinea v Zimbabwe GROUP C Jan 10 (1600) Yaounde – Ghana v Morocco Jan 10 (1900) Yaounde – Comoros Islands v Gabon Jan 14 (1600) Yaounde – Comoros Islands v Morocco Jan 14 (1900) Yaounde – Gabon v Ghana Jan 18 (1900) Yaounde – Gabon v Morocco Jan 18 (1900) Garoua – Comoros Islands v Ghana

GROUP D Jan 11 (1600) Garoua – Egypt v Nigeria Jan 11 (1900) Garoua – Guinea Bissau v Sudan Jan 15 (1600) Garoua – Nigeria v Sudan Jan 15 (1900) Garoua – Egypt v Guinea Bissau Jan 19 (1900) Garoua – Guinea Bissau v Nigeria Jan 19 (1900) Yaounde – Egypt v Sudan GROUP E Jan 11 (1300) Douala – Algeria v Sierra Leone Jan 12 (1900) Douala – Equatorial Guinea v Ivory Coast Jan 16 (1600) Douala – Ivory Coast v Sierra Leone Jan 16 (1900) Douala – Algeria v Equatorial Guinea Jan 20 (1600) Douala – Algeria v Ivory Coast Jan 20 (1600) Limbe – Equatorial Guinea v Sierra Leone

GROUP F Jan 12 (1300) Limbe – Tunisia v Mali Jan 12 (1600) Limbe – Gambia v Mauritania Jan 16 (1300) Limbe – Gambia v Mali Jan 16 (1600) Limbe – Mauritania v Tunisia Jan 20 (1900) Limbe – Gambia v Tunisia Jan 20 (1900) Douala – Mali v Mauritania SECOND ROUND Jan 23 (1600) Limbe – Runner-up Group A v Runners-up Group C (Match 1) Jan 23 (1900) Garoua – Winner Group D v Third place finisher in either Groups B/E/F (Match 2) Jan 24 (1600) Bafoussam – Runner-up Group B v Runners-up Group F (Match 4) Jan 24 (1900) Yaounde – Winner Group A v Third place finisher in either Groups C/D/E (Match 3) Jan 25 (1600) Bafoussam – Winner Group B v Third place finisher in either Groups A/C/D (Match 5) Jan 25 (1900) Yaounde – Winner Group C v Third place finisher in either Groups A/B/F (Match 6) Jan 26 (1600) Douala – Winner Group E v Runners-up Group D (Match 7) Jan 26 (1900) Limbe - Winner Group F v Runners-up Group E (Match 8)

QUARTER-FINAL Jan 29 (1600) Douala – Winner Match 3 v Winner Match 4 (Match B) Jan 29 (1900) Garoua – Winner Match 1 v Winner Match 2 (Match A) Jan 30 (1600) Yaounde – Winner Match 6 v Winner Match 7 (Match C) Jan 30 (1900) Douala – Winner Match 5 v Winner Match 8 (Match D) SEMI-FINAL Feb 2 (1900) Douala – Winner Match A v Winner Match D Feb 3 (1900) Yaounde – Winner Match B v Winner Match C

THIRD PLACE PLAYOFF Feb 6 (1600) Yaounde FINAL Feb 6 (1900) Yaounde (Compiled by Mark Gleeson in Cape Town; Editing by Toby Davis)

